Calciomercato Lazio, sirene dalla Premier per Romagnoli?

Calciomercato Lazio, arrivano già i primi sondaggi dalla Premier League per Romagnoli! Ecco quali sono i club interessati

Calciomercato Lazio, Romagnoli osservato speciale dall’Inghilterra, è questa una delle grandi notizie di oggi. Il difensore biancoceleste ex Milan e Sampdoria potrebbe costituire una grande pedina di scambio per la squadra di Baroni che sta già iniziando ad affacciarsi sul calciomercato in vista della prossima stagione.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe giunta una prima offerta arrivata dalla Premier in inverno ed immediatamente rifiutata e spedita nuovamente al mittente. Un messaggio che lascerebbe presagire un rinnovo che, ad oggi, non è ancora arrivato e con il contratto del centrale in scadenza nel 2027. Staremo a vedere quale sarà la prossima mossa della società.