Mercato Lazio, l’Arabia bussa ancora: nel mirino Felipe Anderson

Calciomercato Lazio, potrebbe scoppiare la grana Felipe Anderson in casa biancoceleste: il rinnovo non arriva, le sirene arabe sì

Come riporta Il Messaggero, potrebbe scoppiare la grana Felipe Anderson nel calciomercato Lazio.

Il brasiliano, in scadenza di contratto nel 2024, non ha ancora ricevuto la proposta di rinnovo con aumento dell’ingaggio promessa da Lotito al momento del suo ritorno in Italia. Alla porta del brasiliano hanno bussato le solite sirene arabe: Al Ittihad, Al Shabab e Al Alhi fanno sul serio per l’ex Porto.