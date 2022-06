Calciomercato Lazio, Simeone resta un’idea: il Verona fa il prezzo

Calciomercato Lazio: il Cholito Simeone resta sempre un’idea per i biancocelesti, il Verona fissa il presso per l’attaccante

Nella ricerca di una punta centrale, nelle idee della Lazio non perde quota l’ipotesi Giovanni Simeone; fresco di riscatto da parte del Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, i riflettori biancocelesti sono sempre attivi sul Cholito che però piace anche al Napoli in Italia, a Valencia, Villarreal e Siviglia in Spagna e Arsenal e Newcastle in Inghilterra.

Dal canto suo, l’Hellas ha già fatto il prezzo da cui partire per cominciare a trattare la cessione di Simeone: 20 milioni di euro.