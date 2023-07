Calciomercato Lazio, si sonda il terreno per l’attaccante del River: la notizia dall’Argentina. Il biancocelesti avevano chiesto informazioni su di lui da tempo

Come riporta il quotidiano argentino Olé, la Lazio aveva chiesto informazioni al River Plate per Lucas Beltrán, che in patria considerano l’erede di Julian Alvarez.

Sul giocatore però si erano mosse anche: Atletico Madrid, Siviglia, Milan, Inter, Napoli, Brighton, Newcastle e Benfica. Insomma, mezza Europa ha puntato gli occhi su questo ragazzo ma nessuno è entrato nel vivo della trattativa. In queste ore Beltrán è finito nel mirino di un’altra squadra di A, la Fiorentina che però ancora non ha presentato proposte ufficiali.