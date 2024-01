Calciomercato Lazio: si segue un giocatore ma lui preferirebbe la Juve

Calciomercato Lazio: si segue un giocatore italiano per gennaio ma lui preferirebbe ritornare alla Juventus

Per La Gazzetta dello Sport la Lazio è alla finestra per Bernardeschi, così come la Roma, ma il giocatore preferirebbe ritornare alla Juventus.

Che Federico voglia tornare non è un segreto e, per farlo, sarebbe pronto anche a rinunciare ai bonus e ad abbassarsi lo stipendio. Questo almeno per tornare alla Juve, dove ritroverebbe i suoi vecchi compagni e Max Allegri, che lo ha già allenato. Se i bianconeri non decidessero di affondare il colpo per lui però la Lazio sarebbe pronta ad approfittarne.