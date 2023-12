Calciomercato Lazio, si monitora Ricci: rinnovo in stand by con il Torino per il centrocampista, obiettivo biancoceleste

Come riportato da Tuttomercatoweb, il rapporto tra Samuele Ricci, obiettivo della Lazio, ed il Torino, sua attuale squadra, sembrerebbe essere ai minimi storici.

Il club granata avrebbe messo in stand by le trattative per il rinnovo del centrocampista, in scadenza nel 2026, con la Lazio che potrebbe approfittare della situazione per tornare a bussare alla porta.