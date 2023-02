Calciomercato Lazio, si lavora ancora all’uscita di Fares: gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, i biancocelesti lavorano ancora all’uscita di Fares: trattativa con l’Antalyaspor ancora viva

Col mercato in entrata chiuso, la Lazio è ancora al lavoro per cercare una sistemazione a Fares. Come riferisce Il Messaggero è ancora viva la trattativa con l’Antalyaspor per il terzino.

Il mercato turco è aperto fino a mercoledì 8 febbraio: serve accelerare per permettere al ragazzo di tornare a giocare dopo un anno di stop.