Calciomercato Lazio, si apre una nuova pista per il portiere: oltre a Sepe la società sta valutando anche questo profilo. I dettagli

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe buttato un occhio anche in Serie B per la scelta del portiere, più precisamente in casa Venezia. A stuzzicare la dirigenza sarebbe stato il profilo di Jesse Joronen. Il nome emerso con maggiore forza è quello di Luigi Sepe. Il giocatore è stato messo fuori rosa dalla Salernitana, potrebbe rientrare in uno scambio con Fares e, forse, anche con il cartellino di Diego Gonzalez (in prestito). I contatti tra le società sono stati intensificati, la società capitolina sembrerebbe aver individuato il profilo su cui puntare, ma occhio alle possibili sorprese.

Per ora la Lazio avrebbe sondato la pista e la disponibilità del giocatore che avrebbe aperto a un eventuale salto in biancoceleste, seppur come riserva. Chissà se il suo profilo non possa prendere quota nelle prossime ore.