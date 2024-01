Terracciano-Lazio, sfuma il possibile colpo di mercato dei biancocelesti: il difensore del Verona è ad un passo dal Milan

Come riportato da Alfredo Pedullà, Terracciano del Verona si allontana in maniera definitiva dal calciomercato Lazio.

Il Milan è infatti in chiusura per il difensore del Verona per una cifra intorno ai 4 milioni di euro.