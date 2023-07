Mercato Lazio, sfuma Pellegrini? Cosa succede con la Juve

Calciomercato Lazio, Luca Pellegrini potrebbe sfumare in maniera definitiva: secco no di Lotito alle richieste della Juve

Tra i giocatori in uscita da casa Juve c’è sempre Luca Pellegrini, per il quale si sono già attivati diversi club interessati all’acquisto dell’esterno bianconero.

Come scrive Tuttosport, in direzione Lazio è arrivato un secco no come risposta, vista la volontà di Lotito di non andare incontro alle richieste juventine in termini di cifre e termini dell’affare. Occhio, invece, all’opzione Nizza: i francesi potrebbero mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto ad 8 milioni di euro, oltre a un quadriennale per il giocatore.