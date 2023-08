Calciomercato Lazio, sfuma Lloris? Ecco il profilo che vuole Sarri ora. La situazione. Il club è di nuovo alla ricerca di un secondo portiere

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’arrivo di Hugo Lloris sembra essere sfumato e la Lazio è di nuovo alla ricerca di un vice Provedel.

Il profilo più indiziato, al momento, è quello di Luigi Sepe. La Salernitana sta cercando di piazzarlo, col portiere stesso che ha già rifiutato diverse destinazioni straniere, e ci aveva fatto un pensiero anche l’Inter. l club campano è disposto a lasciar partire Sepe anche in prestito, sta semplicemente cercando una società che gli paghi l’ingaggio per i prossimi tre anni. Non accetterebbe invece lo scambio con Fares.