Calciomercato Lazio, sfuma Berardi: ha accettato quella squadra

Calciomercato Lazio, sfuma l’ipotesi Domenico Berardi: l’esterno del Sassuolo ha accettato la corte della Juve. Le ultime

Berardi, dopo essere stato vicino al trasferimento alla Juve in estate, resta un nome caldo anche per il mercato di gennaio dei bianconeri.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante, seguito in estate anche dal calciomercato Lazio, sarebbe ancora disposto a salutare il Sassuolo. L’unico ostacolo è l’intesa che la Juve dovrebbe trovare col club neroverde per convincerlo a lasciar partire Berardi. Intesa che non sembra facile da raggiungere per gennaio a meno i bianconeri non decidano di accontentare le alte richieste economiche del Sassuolo.