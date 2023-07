Calciomercato Lazio, addio a Frattesi? Oggi l’incontro con il top club

Calciomercato Lazio, si allontana in maniera quasi definitiva l’ipotesi Frattesi: oggi incontro tra Sassuolo e Milan

Oggi è il giorno in cui Giorgio Furlani e Giovanni Cardinali si incontreranno per Davide Frattesi. Il Milan vuole accelerare e, dopo l’incontro avvenuto ieri con Stefano Pioli, la società sa che è un profilo adatto: per età, per capitale umano, per la squadra messa in campo dal tecnico.

Le intenzioni dell’ad rossonero sono chiare: nessuna asta per il centrocampista. I neroazzurri, che sembrano si stiano defilando nella trattativa, hanno fatto abbassare il prezzo del cartellino del giocatore: dai 40 ai 35 milioni. Senza dimenticare le contropartite. Il Milan, in questo caso, potrebbe inserire Lorenzo Colombo. Sulla base di questo, Furlani avvierà un trattativa che non sarà semplice: l’obiettivo di oggi è superare la concorrenza rappresentata anche dal calciomercato Lazio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.