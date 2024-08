Calciomercato Lazio, sfuma il colpo per il centrocampo? Ecco cosa blocca l’affare. Gli ultimi aggiornamenti

L’arrivo di Brescianini al Napoli, propedeutica anche al calciomercato Lazio per rendere più semplice la cessione di Folorunsho ai biancocelesti, si è fermato in maniera clamoroso dopo le visite mediche del calciatore: da una parte è dovuto all’inserimento dell’Atalanta, dall’altra parte da un problema in uscita per i partenopei.

Come riportato da TMW Manna oggi era in Inghilterra per provare a chiudere per Billy Gilmour e Romelu Lukaku. Allo stesso tempo il ds ex Juve stava piazzando anche cessione di Jens Cajuste al Brentford, saltata all’ultimo momento. Anche in questo caso la cessione è sfumata dopo le visite mediche e la sua mancata cessione ha messo in stand by – e forse fatto fallire definitivamente – l’acquisto di Brescianini.