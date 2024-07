Calciomercato Lazio, SFIDA per Cherki: anche una big europea lo cerca

Calciomercato Lazio, un club della Bundesliga sfida i biancocelesti per il calciatore del Lione: la situazione attuale

Il calciomercato della Lazio è in continuo fermento e nella numerosa lista di Fabiani come noto è presente anche Cherki giocatore attualmente al Lione. Oltre i biancocelesti però risulta esserci anche il Borussia Dortmund, che approfitta della necessità del Lione che vuole far cassa e liquidità per il club. Secondo quanto riporta la Bild, il club tedesco però ha mollato il calciatore il motivo sarebbe semplicemente di soldi, dopo gli acquisti di Anton e Guirassy, la formazione di Sahin starebbe puntando tutto su un altro calciatore.