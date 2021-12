Calciomercato Lazio: Lazzari in uscita, le ultime

Manuel Lazzari sta trovando poco spazio con mister Sarri. Per il mercato di gennaio non è esclusa la sua partenza

La sessione invernale di calciomercato, che inizierà a breve, servirà alla Lazio per puntellare e modellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri non solo in entrata ma anche in uscita.

Tra le possibili cessioni potrebbe esserci quella di Manuel Lazzari. Come riporta il Corriere dello Sport la trasformazione da terzino non è riuscita come si sperava, il ritorno di Hysaj a destra e l’adattamento di Marusic a sinistra spingono l’ex Spal lontano da Formello. Sul giocatore c’è l’interesse del Torino, del Bologna e del Tottenham.