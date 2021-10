Insigne: «Rinnovo? Sono sereno, penso solo al campo»

Lorenzo Insigne nel post gara di Napoli Legia Varsavia ha parlato del suo futuro e della questione rinnovo ai microfoni di Dazn

Futuro incerto. In casa Napoli, tiene ancora banco la spinosa questione rinnovo di Insigne. Il capitano azzurro potrebbe lasciare a fine stagione a parametr0 zero. Intervenuto ieri sera ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli Legia Varsavia, ha fatto chiarezza sul suo futuro:

«Per ora sto sereno, devo pensare solo al campo. Non posso fasciarmi la testa e pensare ad altre cose. Il mio agente sta parlando spesso con la società, io ho chiesto solo di stare sereno e pensare alle partite. Questo è un anno importante per il Napoli e non voglio che io, i tifosi, i compagni siano distratti dalle voci su di me. Se i miei compagni vedono il capitano tranquillo loro sono sereni. Dopo l’errore di domenica dal dischetto mi sono disperato e da capitano è un brutto segnale per i miei compagni. Non deve più accadere, io sono il capitano e devo dare forza alla mia squadra. Da quando ho sbagliato il rigore mi sono tirato su e ho cercato di non pensarci, oggi ho fatto una gran prestazione e questa è la cosa più importante»