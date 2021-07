Calciomercato Lazio, Schira avvisa: «C'è anche il Milan, ma il Dortmund...»

Lazio e Milan sono sulle tracce di Julian Brandt. Il Borussia Dortmund, però, non fa sconti: 25/30 milioni è la richiesta, senza contropartite

Julian Brandt è uno dei nomi più caldi per il calciomercato della Lazio: le cessioni ostacolano nuove operazioni in entrata, ma la trattativa resta in piedi. Nelle ultime ore, però, ha provato ad inserirsi anche il Milan. L’esperto di mercato Schira – per le frequenze di TMW – ha fatto il punto:

«Brandt piace al Milan e alla Lazio. Il Dortmund però non fa sconti, vuole 25-30 milioni senza contropartite».