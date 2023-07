Immobile-Lazio, schiarita in vista: Ciro più sereno ad Auronzo

Calciomercato Lazio, arrivano schiarite sul fronte Ciro Immobile: il capitano biancoceleste è più vicino alla permanenza

Sembrano arrivare schiarite sul fronte Ciro Immobile in casa Lazio. Il bomber biancoceleste, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è apparso molto più sereno ieri intrattenendosi per mezzora con i tifosi firmando autografi e scattando selfie.

Dall’Arabia non stanno arrivando offerte concrete a parte quelle paventate verbalmente e anche la cifra proposta a Lotito è troppa bassa: 15-20 milioni di euro sono troppo pochi per convincere il patron. Il matrimonio è destinato a continuare.