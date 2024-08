Calciomercato Lazio, arriva quello SCAMBIO per Ngonge: così il Napoli TAGLIA FUORI i biancocelesti

Calciomercato Lazio, arriva una possibile idea di scambio che coinvolge Nonge, accostato ai biancocelesti: la situazione

Come spiegato dal collega Gianluca Di Marzio, il Napoli sta ragionando sull’utilizzo di Cyril Ngonge come possibile pedina di scambio per arrivare a Nicola Zalewski, esterno in uscita dalla Roma.

Una soluzione che troverebbe il favore delle due squadre, con in più un piccolo conguaglio a favore della società partenopea. Uno scambio che, qualora andasse in porto, taglierebbe fuori il calciomercato Lazio dalla corsa per il francese.