Calciomercato Lazio: scambio con il Galatasaray per Muriqi?

L’apertura del mercato invernale è alle porte. La Lazio oltre a possibili acquisti pensa anche a possibili cessioni: Muriqi in uscita?

La sessione invernale di calciomercato, che inizierà a breve, servirà alla Lazio per puntellare e modellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri non solo in entrata ma anche in uscita.

Sulla lista delle possibili cessioni c’è il nome di Muriqi. Il kosovaro non rientra nei piani di Sarri, che nonostante l’assenza di Immobile nel match contro il Genoa ha preferito adattare Felipe Anderson falso 9. Come riporta il Corriere dello Sport sul giocatore c’è l’interesse del Galatasaray che offre in cambio l’esterno Van Aanholt.