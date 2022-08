Calciomercato Lazio: Sarri vuole un terzino. Kamenovic in uscita

Calciomercato Lazio: Maurizio Sarri non demorde per un terzino mentre Kamenovic resta in uscita. Le ultime

Dopo gli otto acquisti estivi la dirigenza della Lazio continua a lavorare senza sosta per chiudere in bellezza questo sorprendente calciomercato. Secondo il Corriere dello Sport Sarri chiede un ultimo sforzo al presidente: il terzino sinistro. L’ultima idea di mercato – Sergio Reguillon – giocherà all’Atletico Madrid. Il mercato non offre molto in questi ultimi frenetici giorni. Parisi e Grimaldo del Benfica, seguiti rispettivamente dal mister e dal ds, non sono fattibili come acquisti dell’ultimo momento.

Senza contare che Lotito approverà l’arrivo di un terzino a fronte di alcune partenze (Akpa Akpro, Acerbi su tutti) tra cui anche Kamenovic, che non rientra nel progetto di Sarri. La sua situazione era legata anche a questioni tra l’agente, lo stesso di Milinkovic, e la società che dopo averlo lasciato in sospeso lo ha tesserato quest’anno. Per evitare di compromettere i rapporti, il club starebbe pensando di cedere il serbo in prestito ma il tutto è da valutare.