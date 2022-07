Calciomercato Lazio, Sarri valuta Hysaj: i tifosi acclamano Valeri

Calciomercato Lazio: Sarri sta cercando di rivalutare Hysaj, ma i tifosi accetterebbero di buon grado l’arrivo di Valeri

Nel ritiro di Auronzo di Cadore, Maurizio Sarri sta provando a lavorare su Elseid Hysaj per cercare di rivalutarlo dopo l’insufficiente seconda parte di stagione della scorsa annata. Nel caso in cui qualcuno dovesse bussare alla porta della Lazio, però, la società ascolterà le proposte per l’albanese.

Per sostituirlo, i biancocelesti punterebbero su Valeri della Cremonese calciatore che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe molto gradito alla tifoseria per il suo gran tifo laziale.