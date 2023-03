Calciomercato Lazio, le parole di Sarri: «Sto litigando per avere loro». Così il presidente durante il Gran Galà dello Sport

Nel corso del suo intervento durante il Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, Maurizio Sarri ha parlato anche del calciomercato Lazio.

Queste le sue parole: «Il calcio italiano? Non penso sia morto, poi si può discutere su quanti club lo rappresentino. Saranno cinque o sei gli italiani in campo tra Napoli, Inter e Milan. Alla Lazio sto litigando per riuscire ad avere giocatori italiani».