Calciomercato Lazio: Milinkovic alla Juve? Sarri non convinto da Kulusevski. Vorrebbe lui

Calciomercato Lazio, nell’ambito dell’operazione Milinkovic-Savic Sarri vorrebbe Rovella dalla Juventus: le ultime

L’interesse della Juventus per Milinkovic-Savic è un fatto ormai noto nel calciomercato Lazio. Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe in mente una precisa contropartita tecnica.

Il tecnico vorrebbe poter avere a disposizione Nicolò Rovella, centrocampista dei bianconeri attualmente in prestito al Monza.