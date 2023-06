Zielinski-Lazio, più vicini giorno dopo giorno: Sarri sta convincendo Lotito. Ultimissime

Calciomercato Lazio, Sarri spinge con Lotito per Piotr Zielinski: il polacco senza rinnovo con il Napoli è sempre più vicino

Il grande obiettivo di Maurizio Sarri per il calciomercato Lazio è sicuramente Piotr Zielinski. Come riferito dal Corriere dello Sport, dopo averlo avuto ad Empoli e a Napoli, il tecnico vorrebbe ritrovare il proprio pupillo per la terza volta anche a Formello.

Con un contratto in scadenza nel 2024 e un rinnovo col Napoli sempre più lontano, Zielinski sarebbe il perfetto sostituto di Milinkovic-Savic. Il Comandante ha parlato più volte col ragazzo incassando la disponibilità al trasferimento anche se nelle sue idee il Napoli continua ad avere la priorità. I giorni che passano sono senz’altro un alleato della Lazio.