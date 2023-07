Calciomercato Lazio, Sarri non si arrende per lui: lo ha richiamato per convincerlo. Il tecnico lo vorrebbe alla sua corte come rinforzo per il centrocampo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Zielinski è un nome caldo sul mercato della Lazio. Il tecnico capitolino lo vorrebbe come rinforzo per il centrocampo, ma non è facile.

Lotito aveva fatto una prima offerta che è stata però respinta, e ora vuole tentare ancora. De Laurentiis si aspetta un rilancio. Ci sono stati nuovi contatti tra Sarri e il centrocampista, il tecnico lo ha sempre messo in cima alle sue preferenze. Le sirene saudite sembrano più lontane e i capitolini potrebbero approfittarne.