Mercato Lazio, Leggo: «Sarri vuole Milinkovic al centro del progetto»

Mercato Lazio, Milinkovic si conferma l’elemento più prezioso della rosa: Sarri vorrebbe averlo nel progetto della nuova Lazio

Si deciderà in questi giorni il futuro della Lazio. In settimana è previsto un vertice tra Sarri e la dirigenza: sul tavolo il prgetto per la squadra che sarà. L’allenatore è stato chiaro: se questa in corso è una stagione di transizione, la prossima dovrà essere di costruzione e crescita.

Come riportato da Leggo, la speranza è quella di avere ancora Milinkovic al centro del progetto: contro il Sassuolo ha ribadito di essere l’elemento più prezioso della rosa, il cardine su cui costruire la nuova Lazio. Trattenerlo, però, stavolta non sarà facile: la società dovrà attuare una mini rivoluzione e, per comprare, dovrà necessariamente vendere.