Calciomercato Lazio, Sarri ha già cambiato Maldini? Cosa filtra sul riscatto

Calciomercato Lazio, l’attaccante arrivato a gennaio si sta prendendo spazio e fiducia nel nuovo ruolo di falso nove: le novità sul futuro di Maldini

Tra le poche note liete dell’inverno complicato della Lazio c’è senza dubbio la crescita di Daniel Maldini, attaccante classe 2001 arrivato a gennaio e già capace di ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere di Maurizio Sarri. Come sottolinea il Corriere della Sera nell’edizione capitolina, il suo acquisto è stato fortemente voluto dal direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha insistito a lungo per portarlo in biancoceleste battendo una concorrenza folta e qualificata.

L’idea del club era chiara fin dall’inizio: investire su un profilo giovane, di talento e con prospettive importanti. Una scelta diversa rispetto alle preferenze iniziali di Sarri, che per quella zona di campo avrebbe gradito Lorenzo Insigne, giocatore già allenato ai tempi del Napoli. La società, però, ha deciso di puntare su un profilo più futuribile, individuando in Maldini una possibile colonna della squadra che verrà.

La vera sorpresa, però, è arrivata dal modo in cui il tecnico biancoceleste ha deciso di utilizzarlo. Sarri, infatti, non lo ha pensato da esterno sinistro, ma lo sta plasmando come falso nove, un ruolo inedito per il figlio d’arte. Una trasformazione tattica che sta dando segnali incoraggianti, perché l’ex Monza ha già offerto prestazioni di buon livello, mostrando qualità nel legare il gioco, muoversi tra le linee e dare riferimenti diversi all’attacco laziale.

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Maldini Lazio, il riscatto ora sembra sempre più probabile

Le prestazioni offerte nelle ultime settimane stanno spingendo la Lazio verso una scelta che, fino a poco tempo fa, appariva meno scontata. Il club ha investito circa un milione di euro per il prestito oneroso del giocatore, mentre per il riscatto serviranno altri 14 milioni.

Una cifra importante, ma che alla luce del rendimento attuale di Maldini sembra sempre più sostenibile agli occhi della società. Se il percorso di crescita continuerà su questi livelli, la conferma in biancoceleste appare destinata a diventare molto più di una semplice ipotesi. Per la Lazio, insomma, il futuro potrebbe davvero ripartire anche da lui.