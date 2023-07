Calciomercato Lazio, proseguono gli attriti tra Sarri e Lotito sul mercato: il tecnico ha bocciato Paredes, proposto dal patron

In casa Lazio continua ad esserci grande maretta in tema di calciomercato. Come riferisce Il Messaggero, Sarri ha bocciato clamorosamente il nome di Paredes, proposto da Lotito.

Il tecnico vuole Ricci o, in alternativa, Torreira. Serve una svolta per non creare ulteriori tensioni.