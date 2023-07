Calciomercato Lazio, Sarri lascia un indizio sull’attaccante: «Dipende tutto da…». Le dichiarazioni del tecnico

Intervistato da Alfredo Pedullà per Sportitalia, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e sulla sua Lazio. E ha rivelato che attaccante vorrebbe per la sua squadra:

PAROLE– «Dipende dalle situazioni che sono in divenire, se noi abbiamo la necessità di tenere Felipe sempre da attaccante esterno è chiaro che deve arrivare un giocatore più pronto. Se noi abbiamo attaccanti esterni in buon numero possiamo prendere un giovane da tirare su e nel frattempo utilizzare Felipe da attaccante centrale, ha fatto abbastanza bene. Sono situazioni che vanno viste nel complesso in base alla rosa che sta venendo fuori».