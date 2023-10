Calciomercato Lazio, trema Sarri: un titolare tentato dall’Arabia

Sirene di calciomercato per la Lazio di Maurizio Sarri, un giocatore biancoceleste tentato dall’Arabia Saudita

Si prospettano giornate impegnative, le prossime in arrivo, per la Lazio di Maurizio Sarri. La compagine biancoceleste è infatti attesa da un numero decisamente importante di partite, tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Allo stesso tempo però, i capitolini monitorano attentamente anche il campo del calciomercato.

Come riportato da TMW infatti quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione di Adam Marusic nella Capitale. Il giocatore, si legge, avrebbe infatti intavolato alcuni contatti con l’Arabia Saudita (resta da comprendere con quale club) per un eventuale trasferimento al termine del campionato in corso.