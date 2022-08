Lazio, spesi oltre 50 milioni: ecco la rivoluzione di Sarri

La Lazio ha speso oltre 50 milioni di euro sul calciomercato: la rivoluzione di Sarri ora è diventata davvero realtà

Oltre 50 milioni in questo calciomercato, con ben otto rinforzi. La rivoluzione di Sarri in casa Lazio, come sottolineato da Il Tempo, è ormai diventata realtà.

In due sessioni estive, i biancocelesti hanno completamente cambiato volto. L’ultimo tassello potrebbe essere un terzino sinistro, ma tutto si lega alla situazione Hysaj. Con la cessione dell’albanese potrebbero aprirsi nuovi scenari, con Emerson Palmieri e Valeri sul taccuino.