Calciomercato Lazio: offerto Santon, ma i biancocelesti...

Proposto Davide Santon alla Lazio: ma qual è stata la replica del club biancoceleste? Ecco tutti i dettagli

La ricerca di un terzino sembra essere una delle priorità nel mercato della Lazio. Ed ecco che, secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, ai biancocelesti sarebbe stato proposto Davide Santon, in uscita dalla Roma.

Il giocatore, che ormai è una sorta di vero e proprio separato in casa, vedrà scadere il suo contratto con i giallorossi nel 2022, ma l’addio potrebbe arrivare fin da subito. L’ipotesi rescissione sarebbe la più probabile, mentre quella che porterebbe ai biancocelesti non sembrerebbe comunque percorribile. Infatti la Lazio al momento non sarebbe interessata al giocatore. Le ipotesi sulla fascia difensiva sarebbero altre.