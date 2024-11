Calciomercato Lazio, per il centrocampo si pensa anche ad un argentino under 22: le ultime

Calciomercato Lazio, la società biancoceleste ha messo gli occhi in Argentina per le prossime sessioni di mercato

Il calciomercato Lazio è sempre alla ricerca di un centrocampista da regalare a Baroni per allungare la rosa. Le opzioni rimangono sempre Folorunsho del Napoli, Bondo del Monza e Bautista Perez del Racing Avallaneda.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la dirigenza biancocelesti ha messo gli occhi sul centrocampista classe 2003 Santiago Gonzalez del Tigre. La Lazio lo sta monitorando per il mercato estivo, ma non è detto che non faccia un tentativo a gennaio.