Calciomercato Lazio, Samardzic sempre più vicino a quella squadra: l’indizio social non lascia dubbi. I dettagli

In casa Napoli la cessione di Elmas al Lipsia ha spianato la strada per l’arrivo di Samardzic dell’Udinese (nel mirino in estate anche della Lazio). Intesa massima raggiunta tra i due club intorno ai 20 milioni. Oltre alle voci che circolano, è arrivato anche un indizio social interessante.

Nell’augurare un buon anno ai suoi followers, la società partenopea ha condiviso un post di un calciatore di spalle con la maglia numero 24. Le sembianze del giocatore in questione, lasciano pensare a Samardzic. I tifosi sono letteralmente impazziti nei commenti. Il Napoli è in vantaggio su tutti, l’affare può chiudersi già nelle prossime ore.