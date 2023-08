Calciomercato Lazio, Samardzic: la società tratta il suo trasferimento nella Capitale. Ecco le parole di Sottil sulla situazione. I dettagli

Lazar Samardzic è un obiettivo della Lazio, e il club sta trattando il suo trasferimento nella Capitale. In attesa che il suo futuro venga definito, Sottil ha deciso di convocarlo per la sfida contro la Juve in programma oggi. Queste le parole del tecnico dette in conferenza stampa:

SOTTIL– «Lazar Samardzic è un giocatore dell’Udinese che ha avuto questa vicissitudine, può capitare nel calcio. Ciò che mi interessa è che sia a disposizione, si è allenato regolarmente con la squadra. Siamo quasi alla fine, per fortuna. È stressante per un allenatore gestire tanti mesi così, distrae i giocatori e non hai mai la certezza di iniziare e finire la preparazione con la stessa rosa. Fortunatamente la proprietà è sempre puntale e precisa nel riempire le caselle che si svuotano ».