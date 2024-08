Calciomercato Lazio, RUMORS su due centrocampisti argentini. Ma per ora NON sono obiettivi

Calciomercato Lazio, rumors su un possibile interesse per due centrocampisti argentini. Ma per ora non c’è niente di concreto

Come spiegato quest’oggi dall’edizione del Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio è sempre in cerca di un centrocampista. Tra i tanti nomi circolati in questi ultimi giorni ci sono anche quelli di Cristian Medina (Boca Juniors) e Matias Galarza (Genk).

Due profili di due giocatori argentini classe 2002, entrambi avvicinati al club biancoceleste che però, almeno per il momento, non sarebbe così interessato al loro acquisto.