Calciomercato Lazio, Rovella rallenta. A Formello rispunta quel nome per gennaio. Le ultime sulla situazione

Inizio di stagione difficile quello di Nicolò Rovella con la Lazio, che per quanto riguarda minutaggio e prestazioni, non sta rendendo come ci si aspettava.

Come riporta il Messaggero, si starebbe nuovamente valutando un nome che è stato al centro del mercato biancoceleste per tutta l’estate, ovvero Samuele Ricci del Torino. Il centrocampista non sta convincendo Juric, e potrebbe riavvicinarsi alla squadra della Capitale in vista della sessione di gennaio.