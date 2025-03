Calciomercato Lazio, Rovella piace in Inghilterra: le ultime

Calciomercato Lazio, due big Club inglesi su Rovella per la prossima stagione: tutti i dettagli sul centrocampista biancoceleste

Il Calciomercato Lazio è già iniziato e continuerà ancora. Seppur l’inizio ufficiale delle trattative sarà a giugno la squadra capitolina ha già effettuato i primi movimenti per prepararsi ad un’estate molto, molto intensa. Sono molte le trattative che trapelano da Formello e, l’ultima di queste, riguarda il centrocampista italiano Rovella.

L’ex Monza infatti piace molto sia in Italia che all’estero e, stando a quanto raccolto da la Gazzetta dello Sport si sarebbero fatte avanti società come quelle di Manchester City o Liverpool. Nomi che potrebbero far vacillare la fede del centrocampista verso i propri colori e, per questo, sarà interessante assistere da vicino agli sviluppi di questa trattativa.