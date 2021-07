Calciomercato Lazio, fatta per Luka Romero: visite mediche in settimana

Calciomercato Lazio, è fatta per Luka Romero del Maiorca. Il centrocampista effettuerà le visite mediche venerdì e firmerà per cinque anni

La Lazio batte in un importante colpo di mercato in prospettiva futura. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, i biancocelesti hanno chiuso col Maiorca l’operazione Luka Romero. Il centrocampista classe 2004 sarà nella Capitale tra giovedì e venerdì per effettuare le visite mediche e apporre la sua firma su un contratto quinquennale.

Romero, che vanta il record di debuttante più giovane nella storia della Liga a soli 15 anni e 219 giorni, partirà sabato 10 luglio con il gruppo per il ritiro di Auronzo. In un secondo momento verrà poi stabilito se inserirlo in pianta stabile nella rosa della prima squadra o aggregarlo alla Primavera.