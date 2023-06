Calciomercato Lazio, Romero pronto per una nuova avventura. Ecco dove potrebbe andare l’argentino. L’attaccante si svincolerà dal club biancoceleste il prossimo 30 giugno

Come riportano i media argentini, Luka Romero è pronto per una nuova avventura, il giocatore si svincolerà dalla Lazio il prossimo 30 giugno, non è arrivato l’accordo con il suo agente Ramadani per il rinnovo, con il procuratore che avrebbe chiesto 5 milioni di commissioni per far proseguire l’avventura dell’attaccante a Formello.

Così ora il calciatore si sta guardando intorno pronto per una nuova avventura. In queste settimane si è parlato di Milan e Inter e di un possibile ritorno al Quilmes, sulle sue tracce c’è anche il Boca Juniors.