Calciomercato Lazio, il Milan non vuole perdere Romagnoli: rinnovo vicino

Calciomercato Lazio, il Milan non vuole perdere Romagnoli e per questo ha già pronto il suo rinnovo

Sono due gli obiettivi che la Lazio ha messo nel mirino per la prossima stagione. Il primo è Alessio Romagnoli, il secondo Jack Bonvantura, entrambi in scadenza di contratto. Se per il secondo l’occasione potrebbe concretizzarsi in estate per il difensore le cose sembrano essere molto complicate.

Il Milan infatti non vuole privarsi di uno dei suoi capisaldi e per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, la società sta spingendo per rinnovare il contratto del rossonero fino al 2022.