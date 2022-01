Calciomercato Lazio, cercasi terzino: due nomi in pole

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La rivoluzione sarriana è appena agli inizi in casa Lazio. Ma il calciomercato di gennaio potrebbe essere una tappa importante

Il calciomercato della Lazio in quel di gennaio potrebbe essere il primo passo della rivoluzione sarriana, che è appena agli inizi.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste potrebbe provare ad anticipare dei colpo in programma per la prossima estate: oltre al nome di Casale, si cercherebbe un terzino sinistro. Occhi puntati su Fabrizio Angileri del River Plate, anche se la pista principale potrebbe essere quella che porterebbe a Nuno Tavares, che in Premier non sta avendo lo spazio auspicato. La sua valutazione dovrebbe essere di 13 milioni, ma l’affare potrebbe chiudersi con la formula del prestito.