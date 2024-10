Calciomercato Lazio: il River Plate si infila per quel giocatore

Calciomercato Lazio, anche il River Plate di Gallardo sulle tracce di quel giocatore: possibile tentativo già a gennaio

Il Calciomercato Lazio sta monitorando Thiago Fernandez, giovane esterno offensivo del Velez Sarsfield. Classe 2004 in scadenza a dicembre del 2025, la sua valutazione attuale è di 5 milioni.

Sul giovane argentino non ci sono solo i biancocelesti: come riportato dal portale argentino eleconomista anche il River Plate di Gallardo sta seguendo con attenzione il calciatore già per la prossima finestra di mercato a gennaio.