Lazio-Pellegrini, due le strade per il ritorno: lo scenario

Calciomercato Lazio, sono due le strade possibili per il ritorno di Luca Pellegrini a Formello: Lotito pronto ad accontentare Sarri

Maurizio Sarri ha convinto Claudio Lotito: il terzino sinistro della Lazio della prossima stagione dovrà essere ancora Luca Pellegrini.

Come riferito dal Corriere dello Sport, nelle prossime 48 ore ci sarà un contatto, di persona o telefonico, tra il club biancoceleste e la Juve per cercare di trovare la quadra. Le ipotesi al vaglio sono due: prestito biennale con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro (ma in questo caso il terzino dovrebbe prolungare fino al 2026), oppure prestito annuale con obbligo di riscatto sempre a 8 milioni ma rateizzato. Inoltre nell’anno o dei due anni di prestito la Juve dovrà necessariamente partecipare al pagamento dello stipendio. Sullo sfondo resta il Milan, prima alternativa dello stesso Pellegrini al ritorno a Formello.