Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per Candreva? Le ipotesi sono due. Le ultime sul futuro del giocatore

Il futuro di Antonio Candreva potrebbe essere un ritorno al passato. Secondo quanto riporta TMW l’esterno attualmente in forza alla Salernitana, potrebbe tornare alla Lazio e le ipotesi sono due: adesso in questo mercato di gennaio oppure a giugno, quando il suo contratto con i granata andrà in scadenza.

I biancocelesti proveranno nei prossimi giorni a convincere la società campana a cedere adesso l’esterno ma se non dovesse riuscirci troverà l’accordo per la prossima stagione.