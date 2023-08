Calciomercato Lazio, non tramonta Paredes: l’argentino può tornare di moda per un motivo

Calciomercato Lazio, per il centrocampo non tramonta l’idea Leandro Paredes: il costo accessibile intriga Lotito. Le ultime

Nel caso in cui dovesse definitivamente saltare la trattativa per Samuele Ricci col Torino, uno dei nomi ancora presenti sul taccuino del calciomercato Lazio per il centrocampo è quello di Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino del PSG, nell’ultima annata in prestito alla Juve senza brillare, ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di soli 5 milioni di euro, come riportato dal Corriere dello Sport. Lotito è intrigato, Sarri potrebbe presto dare l’ok.