Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per Cambiaghi: Fabiani prepara l’offerta, i dettagli

Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per Cambiaghi: primi contatti con l’Atalanta, Fabiani prepara l’offerta

Come riferito dal Corriere della Sera, il calciomercato Lazio starebbe per tornare prepotentemente su Cambiaghi, esterno dell’Atalanta in prestito all’Empoli.

Dopo i contatti dello scorso gennaio, Fabiani sarebbe pronto a formalizzare un’offerta di poco superiore ai 10 milioni di euro per portare il ragazzo italiano a Formello. Tudor ha già avallato l’eventuale arrivo volendo ripartire da una rosa più giovane. Le prossime settimane saranno decisive per capire i margini per arrivare alla fumata bianca.