Calciomercato Lazio, riparte la trattativa col Napoli per Zielinski: le ultime sulla situazione del giocatore. Il futuro del centrocampista potrebbe rivelare delle sorprese

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Zieliński ha il contratto in scadenza col Napoli tra un anno, per la precisione il 30 giugno 2024.

Il giocatore, finito anche nel mirino della Lazio, avrebbe manifestato la voglia di proseguire in maglia azzurra e a breve dovrebbe ripartire la trattativa col club partenopeo per arrivare al rinnovo secondo quelli che saranno i parametri fissati dal Napoli.